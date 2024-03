Weilheimer Bier wird jetzt auch in Berlin ausgeschenkt

Der Weilheimer Dachsbräu hat jetzt auch eine Kundschaft in der Bundeshauptstadt. Darauf kann Braumeister Günther Klose mit dem CSU-Bundestagsabgeordneten Alexander Dobrindt anstoßen.

Das Bier vom Weilheimer Dachsbräu gibt es seit Kurzem auch in Berlin zu trinken. Dort wird es jetzt in der bayerischen Landesvertretung ausgeschenkt. Dr. Johann Bertl, der Bundeswahlkreisgeschäftsführer aus dem Büro des Bundestagsabgeordneten Alexander Dobrindt, spricht von "einer guten Nachricht für die bayerischen Abgeordneten in Berlin und für alle Besucher der Vertretung des Freistaates Bayern beim Bund". Auf Initiative des Peißenberger Parlamentariers werde derzeit Weißbier und Helles der Weilheimer Brauerei ausgeschenkt. Darauf konnte jetzt Günter Klose, Geschäftsführer und Braumeister beim Dachsbräu, mit Dobrindt anstoßen.

Zu beachten ist in der Mitteilung aber das Wort "derzeit". Einen dauerhaften Liefervertrag hat der Dachsbräu nicht. Vielmehr, erklärt Geschäftsführer Klose, werde die Landesvertretung über Initiative des Deutschen Brauerbunds wechselweise von einer der bayerischen Brauereien mit Getränken versorgt. Das Dachs-Bier werde es voraussichtlich drei bis vier Monate geben.

Der Weilheimer Dachsbräu besteht seit 1879. Das Familienunternehmen beliefert auch mehrere Gaststätten am Ammersee: so etwa den Wangerbaur in Painhofen und das Wirtshaus am Steg in Schondorf, das Strandbad in Utting, das Strandhotel in Dießen und ergänzend zur Kaltenberger Brauerei auch den Unterbräu in Dießen. Die jährliche Produktion beträgt laut Klose 8500 Hektoliter. (ger)

