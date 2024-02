Zugstrecke zwischen Weilheim und Peißenberg bleibt noch länger gesperrt

Zwischen Weilheim und Peißenberg müssen sich Zugreisende mit Schienenersatzverkehr begnügen. Grund ist eine Komplettsperrung der Bahnlinie.

Aktuell ist der Streckenabschnitt Weilheim – Peißenberg aufgrund von Schäden an der Fahrbahn gesperrt. Diese soll laut Pressemitteilung der Bayerischen Regiobahn BRB voraussichtlich bis Sonntag, 7. April, andauern. Die Sperrung ist nötig geworden, weil die Fahrbahnsensoren am sogenannten "Wackelbahndamm" nach einem Hangrutsch angeschlagen hatten.

Die BRB-Züge fahren während der Vollsperrung vom Ammersee kommend nur bis Weilheim und pendeln zwischen Peißenberg und Schongau. Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen konnte für die gesamte Bauzeit auf dem gesperrten Streckenabschnitt eingerichtet werden. Der in dieser Zeit gültige Fahrplan tritt am Samstag, 24. Februar, in Kraft und behält seine Gültigkeit bis zum Ende der Dammbauarbeiten, voraussichtlich bis Sonntag, 7. April.

Fahrbahnsensoren haben auf der Strecke angeschlagen

Betroffen von der Sperrung mit Zugausfällen und Verspätungen sind die Linien RB 83 und RB 67 zwischen Gessertshausen, Augsburg und Schongau. Wie gewohnt finden Fahrgäste auf der Webseite (www.brb.de) Sonderfahrpläne zum Download. Im Sonderfahrplan nicht aufgeführte Zugverbindungen fahren an allen Tagen ohne Abweichung nach dem Regelfahrplan. Zudem gibt es auf der Webseite auch die Möglichkeit zum Abonnieren eines Newsletters mit individueller Streckenauswahl zur aktuellen und zuverlässigen Information über Großstörungen und Baustellen. (AZ)

