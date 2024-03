Sieben Leichtverletzte nach Auffahrunfall bei Wielenbach

Sieben leicht verletzte Personen, darunter drei kleine Kinder, und hoher Sachschaden - das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls an der neuen Ampel-Anlage bei Wielenbach.

Am Sonntagnachmittag fuhr eine 65 Jahre alte Weilheimerin mit ihrem Auto gegen 17 Uhr von der Umgehungsstraße auf erst vor wenigen Wochen fertiggestellte neue Ampel-Anlage in Richtung B2 zu. Wie die Polizei in Weilheim mitteilt, wollte die Frau rund 350 Meter vor der Ampel die Geschwindigkeit ihres Fahrzeugs reduzieren, weil sie erwartete, dass die Ampel von Grün auf Rot umschalten wird.

Beim Abbremsen hätten schlagartig alle Bremsen blockiert und ihr Wagen sei abrupt zum Stehen gekommen, heißt es im Polizeibericht. Eine hinter der Weilheimerin fahrende Frau aus Murnau konnte mit diesem abrupten Abbremsen nicht rechnen und fuhr voll auf den vorausfahrenden Wagen der Weilheimerin auf. Mit im Auto der 32 Jahre alten Murnauerin war die gesamte fünfköpfige Familie, darunter drei kleine Kinder.

Blockierende Bremsen bringen den Wagen der Weilheimerin abrupt zum Stehen

Zusammen mit den beiden Insassen des Weilheimer Autos wurden laut Polizei alle sieben Beteiligte vom Rettungsdienst zu weiteren Abklärungen in die umliegenden Krankenhäuser Weilheim und Tutzing gebracht. Die Feuerwehr Wielenbach sperrte für die Zeit der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde die Staatsstraße und leitete den Verkehr um. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die beteiligten Pkws mussten abgeschleppt werden. (AZ)

