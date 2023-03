Augsburg

18:00 Uhr

Aufregung um Kahnfahrt: Wirt holt sich juristische Hilfe

Plus Betreiber Bela Balogh soll einen Antrag stellen, um die Außengastronomie an der Kahnfahrt eröffnen zu können. Der 53-Jährige will sich juristischen Beistand holen.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Die Wirtschaft der Kahnfahrt wird nach der Sommersaison abgerissen. Bei der Stadt will man aber eine dauerhafte Lösung für die Einrichtung erarbeiten. Die Planungen sollen mit hoher Priorität durchgeführt werden, heißt es aus dem Liegenschafts- und Wirtschaftsreferat. Die Stadt bietet Betreiber Bela Balogh auch eine Zwischenlösung für die Sommersaison an. Doch Balogh will sich erst juristischen Beistand holen. Er sagt, er habe das Vertrauen in die Stadt als Verpächterin verloren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen