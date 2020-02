11:05 Uhr

13 und 14 Jahre Buben wollen eine Flasche Wodka stehlen

Zwei Jugendliche sind am Samstag beim Diebstahl von Alkohol in Diedorf erwischt worden.

Die beiden Ladendiebe werden in einem Supermarkt in Diedorf noch an der Kasse erwischt. Sie haben nicht nur Wodka dabei.

Zwei Jugendliche sind am Samstag beim Diebstahl von Alkohol in Diedorf erwischt worden. Der 13-Jährige und sein ein Jahr älterer Begleiter laut Polizei in einem Supermarkt Am Straßfeld gegen 18.15 Uhr eine Flasche Wodka sowie mehrere Kleinflaschen an alkoholischen Mixgetränken an der Kasse vorbeischmuggeln.

Versteckt hatten sie die Alkoholika in einer mitgeführten Tasche. Noch im Kassenbereich flog der Diebstahl jedoch auf. Der Diebstahlschaden beträgt rund Euro. Beide Kinder wurden nach der Anzeigenaufnahme den Erziehungsberechtigten übergeben. (thia)

