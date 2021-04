17-Jähriger hält betrunkenen Autofahrer in Diedorf auf

Ein 17-Jähriger hilft in Diedorf einem Mann, der betrunken auf dem Boden liegt, auf die Beine. Als der Betrunkene darauf mit seinem Auto wegfahren will, schreitet der junge Mann ein.

Einem mutigen 17-jährigen ist es zu wohl zu verdanken, dass ein betrunkener Mann am Donnerstag in Diedorf nicht mehr Schaden angerichtet hat. Wie die Polizei berichtet, sah der 17-Jährige, wie ein 49-Jähriger auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße am Boden lag. Er half dem 49-Jährigen bei Aufstehen. Als der wieder auf den Beinen war, ging er schwankend in den Markt und kehrte mit einigen Flaschen Bier zurück.

Erst als der Rettungswagen quersteht, ist Schluss

Offensichtlich fahruntauglich stieg der 49-Jährige in sein Auto. Der Jugendliche hatte nach Verständigung der Polizei noch versucht, das Einsteigen zu verhindern. Er wollte die Fahrertür öffnen und stellte sich hinter das Auto, um den Weg zu blockieren. Dennoch konnte der 49-Jährige einige Meter bis zum Eintreffen des Rettungswagens fahren. Der Fahrer des Rettungswagens stellte sein Auto quer in den Weg, sodass der 49-Jährige mit seinem Auto stehen bleiben musste.

Die Polizisten aus Zusmarshausen stellte beim 49-Jährigen starken Alkoholgeruch fest. Laut Atemalkoholtest hatte er über 2,5 Promille im Blut. Deshalb wurde der Mann nach einer medizinischen Erstversorgung zur Blutentnahme auf die Dienststelle mitgenommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der 49-Jährige muss mit einer Anzeige rechnen. (AZ)