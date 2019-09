11:08 Uhr

17-Jähriger wütet mit Axt und Säge beim Skaterplatz

Mit einer Axt und einer Handsäge soll laut Polizei ein 17-Jähriger am Donnerstag auf dem Skaterplatz in Welden gewütet haben.

Mit einer Axt und einer Handsäge soll laut Polizei ein 17-Jähriger am Donnerstag auf dem Skaterplatz in Welden gewütet haben. Der Jugendliche hat demnach gegen 19.50 Uhr auf eine Bank eingeschlagen und in den Tisch gesägt.

Der genaue Sachschaden wird derzeit noch ermittelt, eine Strafanzeige wurde jedoch bereits erstellt. (thia)

