01.12.2019

20-Jähriger lässt in Langweid Kerzen auf brennenden Ofen stehen

Ein 20-Jähriger vergisst die Kerzen auf einem Schwedenofen. Die Rauchentwicklung ist enorm und die Feuerwehr hat einiges zu tun.

Vergessene Kerzen, die auf einem Ofen standen, sorgten am Samstagabend, gegen 23.15 Uhr für einen Feuerwehreinsatz in Langweid. Laut Auskunft der Polizei hatte ein 20-jähriger Mann in Langweid in seinem Schwedenofen ein Feuer gemach. Dabei vergaß er aber einige Kerzen, die auf dem Ofen standen.

Durch die Hitze schmolzen die Kerzen und es kam zu einer heftigen Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Stettenhofen musste die Wohnung mit Hilfe eines Gebläses lüften. Es wurde niemand verletzt und es kam auch zu keinem Sachschaden. (elhö)