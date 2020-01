vor 4 Min.

28-Jähriger stürzt in Neusäß kopfüber vom Fahrrad

Kopfüber ist ein 28-Jähriger am Sonntag aufgrund eines Defekts am Vorderrad in Neusäß von seinem Fahrrad gestürzt.

Kopfüber ist ein 28-Jähriger am Sonntag in Neusäß von seinem Fahrrad gestürzt. Der junge Mann war laut Polizei gegen 13.40 Uhr auf dem Radweg an der Georg-Odemer-Straße in westlicher Richtung unterwegs.

Auf Höhe der Einmündung zur Marienbader Straße blockierte plötzlich aufgrund eines technischen Defektes sein Vorderrad, wodurch der Mann über den Lenker katapultiert wurde. Beim Aufprall auf dem Asphalt zog sich der Radler Schürfwunden, mehrere Prellungen und eine Gehirnerschütterung zu und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. (thia)

