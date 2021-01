vor 16 Min.

31-Jährige mit mehr als zwei Promille in Meitingen unterwegs

Die Polizei stoppte am Mittwochabend eine betrunkene Autofahrerin in Meitingen.

Weil sie betrunken und nach 21 Uhr mit dem Auto in Meitingen unterwegs war, bekommt eine 31-Jährige nun mächtig Ärger. Sie hatte sogar eine offene Weinflasche im Auto.

Völlig betrunken erwischte die Polizei am späten Mittwochabend eine 31-Jährige hinterm Steuer. Als die Beamten die Frau in Meitingen kontrollierten, fanden sie eine offene Weinflasche in ihrem Auto. Außerdem soll es deutlich nach Alkohol gerochen haben. Der Verdacht der Beamten bestätigte sich. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille.

Weil die Frau nach 21 Uhr unterwegs war und dafür keinen triftigen Grund hatte, muss sie nun nicht nur ihren Führerschein abgeben, sondern bekommt auch eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. (kinp)

Themen folgen