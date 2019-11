vor 40 Min.

36-Jähriger fährt in Ustersbach gegen geparktes Auto

Ein Autofahrer übersieht gegen 22.30 Uhr auf der Hauptstraße den am Straßenrand stehenden Wagen. Die Polizei findet schnell den Grund heraus.

In ein ordnungsgemäß geparktes Auto ist ein 36-Jähriger am Montag in Ustersbach gekracht. Der Mann war laut Polizei gegen 22.30 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Gessertshausen unterwegs.

Auf Höhe der Hausnummer 22 übersah er den am rechten Fahrbahnrand stehenden Wagen und stieß mit diesem zusammen. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei Alkoholgeruch beim Autofahrer und führte daraufhin einen Test durch, der positiv verlief. Das Gerät zeigte einen Wert von 1,24 Promille an. Der Autofahrer musste mit zur Blutentnahme, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. (thia)

