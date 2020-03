vor 19 Min.

49-Jähriger rast in Aystetten mit dem Auto auf die Polizei zu

In Aystetten eskaliert ein Streit zwischen einem Mann und seiner Ex-Freundin.

In Aystetten eskaliert ein Streit zwischen einem Mann und seiner Ex-Freundin. Die Polizei muss gleich mehrfach eingreifen und wird nicht nur beleidigt.

Eskaliert ist eine Auseinandersetzung am Montagabend in Aystetten. Ein Mann hatte sich zuvor heftig mit seiner ehemaligen Freundin in deren Wohnung gestritten. Anwohner hatten daraufhin gegen 20.45 Uhr die Polizei alarmiert. Doch die Situation war damit noch lange nicht geklärt.

Als die Streife in Aystetten an der Wohnung der Frau eintraf, war ihr Ex-Freund bereits verschwunden. Während die Polizei den Sachverhalt aufnahm, kehrte der 49-Jährige plötzlich in seinem Auto zurück. Als der Mann die Beamten entdeckte, gab er Gas und fuhr direkt auf sie zu. Erst wenige Meter davor bremste er ab und blieb stehen.

Betrunken, Drogen im Auto und keinen Führerschein

Die Polizisten kontrollierten daraufhin den Mann und stellten fest, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Der freiwillige Test ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Doch damit nicht genug. In seinem Auto fanden die Beamten zudem Drogen. Einen Führerschein hatte er nicht. Der 49-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Doch selbst nach dieser Maßnahme ging die Randale weiter.

Der 49-Jährige tauchte nach Auskunft der Polizei etwa drei Stunden später erneut bei seiner Ex-Freundin auf. Er kletterte auf den Balkon ihrer Wohnung und brach erneut einen Streit vom Zaun. Die Polizei musste erneut anrücken. Diesmal wurde der Mann festgenommen und sollte in den Arrest gebracht werden. Damit war der Randalierer allerdings überhaupt nicht einverstanden.

Mann versucht, die Polizisten anzuspucken

Der 49-Jährige sträubte sich vehement und leistete massiv Widerstand. Er versuchte, die Polizisten anzuspucken, und trat immer wieder um sich. Des Weiteren beleidigte er die Beamten ihrer Aussage nach „aufs Übelste“. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Widerstand, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung. (thia)

