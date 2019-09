vor 18 Min.

50-Jahr-Feier für alle Altersklassen

Die Wasserwacht Diedorf feiert am Samstag ihre Gründung im Jahr 1969. Was alles geboten ist

Manfred Weiß, der Vorsitzende de Wasserwacht in Diedorf, und sein Team sind „hoch motiviert“ und freuen sich schon auf die Jubiläumsfeiern in der Schmuttertalhalle am kommenden Samstag. „Wir wollen den Tag und das Jubiläum einfach feiern“.

Am Samstag um 9 Uhr beginnen die Feierlichkeiten in der Schmuttertalhalle. Von Anfang an gibt es Kaffee und Kuchen. Den ganzen Tag über können sich Besucher über die Arbeit der Wasserwacht informieren. Bis 15 Uhr läuft ein Spendenschwimmen in der Schwimmhalle. „Schwimmer, egal welchen Alters, können sich Sponsoren suchen, die pro Bahn einen bestimmten Betrag spenden“, erklärt Weiß das Konzept. Die Erlöse gehen an den Bunten Kreis. Teilnehmer können sich über die Homepage der Wasserwacht Diedorf anmelden.

Ebenfalls um 9 Uhr beginnt das Kinderprogramm mit Hüpfburg, Kinderschminken, einem Spieleparcours und vielen anderen Angeboten. Im Laufe des Tages wird das Drohnenteam des Bayerischen Roten Kreuz ihr Fluggerät vorführen und erklären, wofür die Drohne eingesetzt wird.

Um 16 Uhr beginnt dann ein „Human-Soccer-Turnier“ für befreundete Wasserwachten und die Diedorfer Ortsvereine. Auch wer nicht Mitglied in einem Verein oder der Wasserwacht ist und Lust hat mit ein paar Freunden einzusteigen, könne sich noch immer für das Turnier anmelden, betont Weiß.

Gegen 18 Uhr startet dann der Bierzelt- und Barbetrieb. „Unser Speiseangebot steigert sich im Laufe des Tages“, so Manfred Weiß. Abends gibt es Spanferkel mit selbst gemachtem Kartoffelsalat und andere Köstlichkeiten vom Grill. Für die musikalische Unterhaltung ist der Musikverein Diedorf zuständig.

Zum 50-jährigen Jubiläum der Wasserwacht sind nicht nur alle Diedorfer eingeladen. Auch an alle Wasserwachten im Kreisverband Augsburg habe er Einladungen verschickt. Außerdem dürften bei derartigen Feierlichkeiten die Gründungsmitglieder der Ortsgruppe nicht fehlen. (karrt)

