11:19 Uhr

88-Jähriger stürzt in Horgau vom Fahrrad

Ein 88-Jähriger ist in Horgau von seinem Rad gestürzt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ins Krankenhaus musste ein 88-Jähriger nach einem Sturz vom Fahrrad in Horgau eingeliefert werden. Laut Polizei wollte der Mann am Freitag gegen 16 Uhr die Augsburger Straße überqueren. Als er vom Rad absteigen wollte, blieb er vermutlich mit dem Fuß am Pedal hängen und stürzte. Hierbei verletzte er sich und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. (kinp)

