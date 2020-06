vor 2 Min.

Ab Montag: Busse statt Züge

Grund sind Bauarbeiten

Die Bauarbeiten für die Erneuerung des Gleises zwischen Westheim und Gessertshausen haben Auswirkungen auf den Zugverkehr. Teilweise müssen Fahrgäste auf Busse ausweichen.

Wie berichtet, starten die Arbeiten am 14. Juni und dauern bis 6. Juli. Weil auf dem Nachbargleis die Züge weiterhin abwechselnd in beiden Richtungen fahren, müssen die Arbeiter im Baugleis durch ein automatisches Warnsystem vor den vorbeifahrenden Zügen gewarnt werden. Die Arbeiten finden vor allem zwischen 6 und 22 Uhr statt, teilt ein Bahnsprecher mit. Die Auswirkungen auf den Zugverkehr seien gering. Der Schienenersatzverkehr beginnt am Montag, 15. Juni.

Die nur zwischen Gessertshausen und Augsburg verkehrenden „Kurzläufer“ werden durch Busse ersetzt. Einen Überblick über die Fahrplanänderungen und Zugausfälle finden Kunden im Internet unter dem folgenden Link: https://bauinfos.deutschebahn.com/docs/bayern

