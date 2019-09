27.09.2019

Acht Einwohner zu wenig: Gemeinderat schrumpft

In Heretsried gibt es nach den Wahlen im Frühjahr weniger Räte. Im Ort wird fleißig gebaut

Von Simone Kuchenbaur

Die für die Kommunalwahl maßgebliche Einwohnerzahl von Heretsried liegt bei 992, und das hat Folgen. Denn es sind genau acht zu wenig, um weiterhin einen Gemeinderat mit zwölf Sitzen zu haben. Der nächste Gemeinderat wird daher lediglich acht Sitze haben. Das wurde in dessen jüngster Sitzung bekannt gebeben.

Dabei hat eine der kleinsten Gemeinden im Landkreis eigentlich keine Nachwuchssorgen. Im Gegenteil: Im Kindergarten St. Vitus im Ortsteil Lauterbrunn gehen trotz einer dritten Gruppe die Betreuungsplätze aus. Einheimische Kinder werden daher bevorzugt aufgenommen. Gemeinderat Martin Wölfle mahnte, dass sich die Situation durch die Baugebiete noch verschärfen könne. Am umfangreichen Ferienprogramm mit 18 Veranstaltungen haben 326 Kinder und Jugendliche teilgenommen. 106 Helfer waren im Einsatz.

Weitere Punkte der Sitzung:

Die Gemeinderäte überzeugten sich vor Ort vom Baufortschritt. Angeregt wurde dabei auch ein Tag der offenen Tür im nächsten Frühjahr.

Überraschungen gab es beim Abriss des Stadels in Lauterbrunn auf dem Gelände, auf dem das Bürgerhaus errichtet werden soll. Zusätzliche Fundamente – teilweise drei übereinander – und jede Menge Unrat führen zu höheren Entsorgungskosten. Gemeinderat Karl-Heinz Tomaschewski berichtete, dass man in Lauterbrunn von der jetzigen Sicht auf die Pfarrkirche begeistert sei.

Arbeiten in der Baugrube führen zu Vibrationen, die in den Nachbarhäusern spürbar sind. In der nächsten Woche soll ein Kran aufgestellt und mit dem Rohbau begonnen werden.

Der Damm wurde noch einmal umgeplant, sodass drei Eichen erhalten werden können. Die Mehrkosten betragen etwa 10000 Euro. Sechs Bäume müssen weg.

Der Heretsrieder Feuerwehrkommandant Harald Refle berichtete, dass für die knapp 20 Jahre alte Atemschutzausrüstung eine turnusgemäße Prüfung ansteht, in naher Zukunft aber keine Ersatzteile mehr beschafft werden können. Der Gemeinderat beschloss die Anschaffung einer neuen Ausrüstung zum Preis von 10000 Euro. Außerdem wird eine Atemschutz-Notfalltasche für 2000 Euro angeschafft.

In Lauterbrunn wird Robert Meier zum neuen Feldgeschworenen bestellt.

Im Zuge der Sanierung des Hochbehälters Lauterbrunn ist eine Kammer mittlerweile wieder in Betrieb. Die Zusammenarbeit mit der Kugelberggruppe habe sehr gut geklappt, lobte Bürgermeister Heinrich Jäckle.

Die Gemeinde bemüht sich seit Jahren, dass die 110-kV-Freileitung nicht mehr über Wohnbebauung führt. Bürgermeister Jäckle hatte sich deshalb an den Bayerischen Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie Hubert Aiwanger gewandt. Die Antwort war für die Heretsrieder nicht wirklich zufriedenstellend. Zwar sorge man sich um die Gesundheit der Bürger, aber da es sich nicht um einen Neubau, sondern eine Erneuerung der Leitung handle, bleibe es beim bestehenden Trassenverlauf.

