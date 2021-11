Adelsried

06:00 Uhr

Adelsried drosselt Verkehr in vielen Straßen auf Tempo 30

In Adelsried wird in den Nebenstraßen bald nur noch 30 Stundenkilometer gefahren.

Plus Tempo 30 in den Nebenstraßen, Spielstraßen in den hinteren Baugebieten: Wo in Adelsried bald langsamer gefahren wird und wo parken dann verboten ist.

Von Michaela Krämer

Den gefährlichen Stellen im Straßenverkehr ist die Gemeinde Adelsried bei einer Verkehrsschau nachgegangen. Die Polizei, ein Verkehrsspezialist und ein Vertreter des Landratsamtes waren mit dabei. Ein Großteil der Verkehrszeichen muss ausgetauscht oder erneuert werden. Um die Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer in Adelsried zu verbessern, sollen in allen Nebenstraßen, die von der Ortsdurchfahrtsstraße abgehen, Tempo-30-Zonen eingerichtet werden.

