01.08.2019

Alles bereit zur Kulturina

Festival Gersthofen steht ab heute Abend bis Sonntag ganz im Zeichen von Musik, Kleinkunst, Unterhaltung und Kulinarik. Was zum Auftakt alles geboten ist

Von Gerald Lindner

Gersthofen Seit Mittwoch wird gebaut, die Stände, Buden, ein Karussell und drei Bühnen stehen: Dem Start des großen Gersthofer Stadtfestivals Kulturina am heutigen Freitagabend um 18 Uhr steht also nicht mehr entgegen. Bis einschließlich zum Sonntag, 4. August, gibt’s im Bereich Rathausplatz Stadtpark und drumherum Musik, Kleinkunst, Sport und Kulinarisches satt.

Die auffälligste Neuerung des Festivals hat bereits vor einer Woche Aufsehen erregt und bewiesen, dass es sinnvoll war, sie anzuschaffen: Der Rathausplatz wurde überdacht mit einer 700 Quadratmeter großen flexiblen Membran, welche die Zuschauer vor stechender Sonne, aber auch vor Regengüssen schützen soll. Das Letztere hat das Dach am vergangenen Wochenende bei den Aufführungen des Volkstheaterstücks „Der Brandner Kaspar und das ewige Leben“ bereits getan, als es zeitweise ganz schön goss.

Wegen dieses Dachs wirkt auch die große Kulturina-Bühne heuer filigraner, weil zum Schutz der Musiker kein „Bühnenkasten“ errichtet werden musste.

„Bei der Programmauswahl konnten wir wieder tolle Künstler für jede Altersgruppe verpflichten, etwa die Gruppen Troy of Persia, bekannt von den Augsburger Sommernächten, The Magic of Queen oder Monaco Swing Ensemble“, kündigt Veronika Wanninger an. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Vereins Lebendige Innenstadt Gersthofen. Dieser wiederum organisiert die Kulturina bereits von Anfang an. „Und auch bei den Walkacts wird es eine ungewöhnliche Überraschung geben“, so Wanninger weiter.

Seit Oktober arbeiten die rund 40 Aktiven des Vereins Lebendige Innenstadt bereits an Organisation und Programm. Der Etat des gesamten Festivals beläuft sich heuer auf knapp 250000 Euro. Darin eingerechnet sind neben den Acts auf den drei Bühnen, der Bühnentechnik und den Straßenkünstlern auf der Kulturina-Piazza in der Brahmsstraße auch die Sicherheitsmaßnahmen. So ist das komplette engere Festgelände eingezäunt. Die Eingangsbereiche werden zudem von Trucks und Hindernisse abgesichert, die vor Anschlägen schützen sollen. Wie im vergangenen Jahr werden an den Eingängen wieder sämtliche Taschen und Rucksäcke kontrolliert. „Das Sicherheitskonzept hat sich bewährt, und die Leute haben es gut angenommen“, betont Veronika Wanninger. „Am besten keine größeren Taschen und Rucksäcke mitnehmen – alles, was man braucht, gibt’s auch auf der Kulturina.“

Auch für die ganz jungen Gäste wird etwas geboten. Es gibt mit Rodscha aus Kambodscha & Tom Palme Musik zum Mutmachen, Träumen oder einfach nur Spaßhaben, außerdem eine Märchenbahn und ein Karussell, einen Rummelplatz mit Dosenwerfen und Schießbude und die Möglichkeit zum Baumklettern. Im Ballonmuseum finden Führungen mit Laborbesuch oder Papierflugmodelle-Basteln statt. Die kleinen Besucher können auch auf Schatzsuche gehen oder Programmieren lernen.

Apropos jüngste Besucher: Nahe der Bühne zwei gibt’s ein Wickelzelt, bei dem auch Windeln etc. angeboten werden.

Beibehalten wurde der freie Eintritt für alle Besucher. Allerdings kann man über eine Spende auch Kulturina-Armbändchen erwerben und damit die Finanzierung des Festivals unterstützen. Wer dieses Bändchen trägt, bekomme am Sonntag ab 14 Uhr beim Wirtshaus am Sportplatz an der Sportallee zehn Prozent Rabatt auf seine Rechnung, verspricht Wirt Jürgen Bouska.

Am Sonntag gilt auch im gesamten Stadtgebiet nachmittags wieder verkaufsoffener Sonntag. Allerdings macht dabei das City-Center nicht mit. Der Grund: Es gab zu wenige Besucher im Einkaufszentrum.

Aufgrund des Stadtfestes sind bis Montag, 5. August, 22 Uhr, die Brahmsstraße zwischen der Bahnhofstraße und Ziehrerstraße/Flurstraße, sowie die Bürgermeister-Wendler-Straße ab Einmündung Flurstraße für den Verkehr gesperrt. Die Zufahrt ist nur für Anwohner der Brahms-, Flur- und Bürgermeister-Wendler-Straße möglich. Die Mendelssohnstraße zwischen Pestalozzistraße und Bahnhofstraße ist bis Montag, 5. August, 22 Uhr, gesperrt. Der Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/ Brahmsstraße und Mendelssohnstraße ist bis Montag, 5. August, 2 Uhr, während der Veranstaltung, voll gesperrt. Es wird großräumig umgeleitet.

