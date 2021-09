Holzwinkel will mit Anlaufstelle Unterstützung für Senioren bieten

Plus Das Landratsamt will mehrere dezentrale Anlaufstellen im Landkreis schaffen und lockt mit Fördergeldern. Altenmünster und die Holzwinkelgemeinden bewerben sich.

Eine Anlaufstelle für Senioren soll auch der Holzwinkel bekommen. Das Entwicklungsforum hat dafür ein Konzept ausgearbeitet und seine Bewerbung an das Landratsamt geschickt. Dort wird geplant, bis zu drei dezentrale Anlaufstellen für Senioren einzurichten und sie finanziell zu fördern.