Reifen löst sich in Altenmünster während der Fahrt

Ein Autofahrer wird plötzlich von einem durch die Luft fliegenden Autoreifen getroffen. Der Wagen ist danach nicht mehr fahrbereit.

Während der Fahrt hat ein Autofahrer am Freitag den Reifen seines Anhängers verloren. Dieser flog durch die Luft und traf ein entgegenkommendes Autos.

Ein 55-Jähriger war laut Polizei gegen 17.45 Uhr mit dem Auto auf der Hauptstraße in Altenmünster in Fahrtrichtung Zusmarshausen unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 13 kam ihm ein Kleintransporter mit einem Anhänger entgegen. Plötzlich löste sich am Gespann ein Reifen und machte sich selbstständig. Der Reifen schlug vorne links in den Wagen ein und verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Das Auto musste nach der Kollision abgeschleppt werden, da es nicht mehr fahrbereit war. Das Kleintransportergespann fuhr weiter, ohne dass der Fahrer den Verlust seines Reifens zu bemerkte. Die Polizei vermutet daher, dass es sich um einen Zwillingsreifen gehandelt habe. Der Reifen und die dazugehörigen Radmuttern konnten am Unfallort aufgefunden werden. Der Fahrer des Gespanns bzw. Zeugen, die Hinweise zu dem Gespann gegen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 zu melden. (thia)