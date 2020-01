31.01.2020

An Pat Meyers 80. Geburtstag geht es um alten Ruhm

Die Steppacher Fußballer haben jetzt mit ihrem Sponsor und Gönner Pat Mayer und dessen Frau Hanni seinen 80. begangen. Die Feier fand in Pats „zweiter Heimat“, im Anbau der Peter-Mayer-Sportanlage, statt. Vertreten war die Stadt Neusäß durch Bürgermeister Richard Greiner und die Fraktionsvorsitzende der CSU, Karin Zimmermann. Auch alte Weggefährten wie Ludwig Zick, Herbert Möckl, Peter Jäger, Rudl Eisenschenk, Winni Fink, Willi Lahner, Konny Gah waren dabei, ebenso die Abteilungsleitung der Fußballer, Trainer der Aktiven/ Jugend und aktive Spieler der ersten Mannschaft. Ebenso gute Freunde und Verwandte des Jubilars; Gastwirt Josef Fuchs steuerte das Essen bei. Bilder von den Anfängen der Fußballabteilung 1940 bis zum aktuellen Meisterteam 2019 rundeten die Feier ab. Legendär war wohl das Entscheidungsspiel im Juni 1964 gegen die SpVgg Westheim auf dem ESV-Platz in Kriegshaber. Vor über 1000 Zuschauern gewann der TSV mit 7:0 und stieg somit in die A-Klasse West auf. Bei diesem Aufstiegsteam 1964 waren Ludwig Zick und Peter Mayer selbst dabei. (AL)

