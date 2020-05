Angebote gegen die Langeweile

vor 17 Min.

Der Leiter des Jugendkulturhauses Stereoton in Neusäß möchte trotz Schließung der Einrichtung den Kindern und Jugendlichen etwas Abwechslung bieten. Das Ferienprogramm ist noch ungewiss

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Die Schüler mussten ihre Klassenzimmer nach Hause verlegen. Gemeinsamer Sport und Spiel ist in Zeiten von Corona zum Problem geworden. Der Leiter des Jugendkulturhauses Stereoton der Stadt Neusäß, Markus Bzduch, hat sich Gedanken gemacht, wie er den jungen Besuchern des Kinder-Kultur-Kalenders trotz Schließung der Einrichtung eine interessante Beschäftigung und Freude anbieten kann.

Er erklärte, dass es ihm insbesondere wichtig war, eine Beschäftigung jenseits von PC und Internet anzubieten. Zusammen gegen die Langeweile – damit möchte er mit dem Angebot des Baus eines Vogelnistkastens allen Neusässer Kindern helfen, gut durch diese ungewöhnliche Zeit zu kommen. Deshalb hat er sich von einem Schreiner Bausätze für Nistkästen herstellen lassen, von denen er ab Dienstag, 12. Mai, jeweils zwei vor der Tür des Jugendkulturhauses Stereoton zur Abholung bereitstellen will. „Die Kinder können sich dann dieses Bastelset kostenlos abholen und zu Hause zusammenbauen“, erklärt Bzduch seine besondere Aktion, die nicht nur gegen die Langeweile hilft, sondern auch der Umwelt dient. Es handelt sich dabei um einen Bausatz mit beigefügtem Plan, der leicht zu handhaben ist. „Auch die Löcher sind schon vorgebohrt, die Platte muss nur noch mit den ebenfalls beigefügten Schrauben zusammengeschraubt werden“, macht er auch jüngeren oder weniger handwerklich begabten Kindern Lust, sich ans Werk zu machen.

Leider sind nicht alle Aufgaben, die Markus Bzduch derzeit zu erledigen hat, so erfreulich und kreativ. Nach und nach musste er alle Kurse des beliebten Kinder-Kultur-Kalenders absagen. „Die nächste Aktion wäre Hip-Hop-Tanzen am 9. Mai.“ Er sieht aber keine Chance, diesen Kurs durchzuführen. Auch der Kinderbrunch am 16. Mai, der zum ersten Mal stattgefunden hätte, wird wohl ebenfalls ausfallen. Seine Aufgaben bestehen somit nicht wie gewohnt aus planen, sondern eher aus absagen. „Ich hangle mich von Woche zu Woche und von Monat zu Monat und versuche, vernünftig zu handeln“, erklärt er. So kann er sich vorstellen, dass der Kurs am 6. Juni, ein Kräutersalben-Workshop mit gemeinsamem Sammeln der notwendigen Kräuter, mit viel Abstand eventuell durchgezogen werden könnte. Auch das beliebte Ferienprogramm war bereits vor Corona in Planung. Laut Bzduch steht die Hälfte bereits. Das Problem ist aber nach wie vor, dass noch nicht klar ist, ob es überhaupt stattfinden kann, und welche der Angebote ins Auge gefasst werden könnten. Klar ist, dass der beliebte Aktivspielplatz mit 80 Kindern an den ersten beiden Tagen auch mit Abstand halten nicht möglich sein wird. „Ich würde den Kindern gerne ein Ferienprogramm mit aller nötigen Sicherheit, um deren Gesundheit zu wahren, anbieten. Sie waren so lange zu Hause“, so Bzduch.

Geschlossen ist derzeit auch der offene Betrieb des Jugendkulturhauses Stereoton, der auch eine Art kleine Gastronomie beinhaltet. Somit bleibt auch der Kontakt zu den Jugendlichen weitgehend aus. Für deren Sorgen wird im Stereoton aber täglich ein Sorgen- und Plaudertelefon angeboten. Dass auch die Jugendlichen ihre liebe Not mit Corona haben, sei es im Studium, das derzeit am PC stattfinden muss, wodurch die notwendige Motivation schwer leidet, oder durch das Fehlen sozialer Kontakte zu den Freunden, weiß Felix Meyer vom Jugendbeirat. „Momentan müssen wir aber einsehen, dass es absolut sinnvoll ist, zu Hause zu bleiben, um Risikogruppen zu schützen.“ Der Jugendbeirat Neusäß bietet Nachbarschaftshilfe für alle an, die ihr Haus nicht verlassen können. „Hier gibt es allerdings in Neusäß mehr Hilfsangebote als Bedarf. Damit ist anzunehmen, dass die Familienstruktur in Neusäß weitgehend intakt ist“, kann Bdzuch hier ein positives Fazit für die Stadt ziehen.

