Arbeiter klemmt sich in Zusmarshausen beim Rangieren den Fuß ein

Bei Arbeiten mit dem Hubwagen gerät ein 22-Jähriger mit dem Fuß zwischen Pfosten und Stapler. Er wird in die Uniklinik Augsburg eingeliefert.

Ein Arbeiter hat sich bei einem Betriebsunfall in Zusmarshausen mittelschwer verletzt. Der 22-Jährige musste mit Verdacht auf eine Fraktur am Unterschenkel in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden.

Nach Auskunft der Polizei rangierte am Freitag um 9.25 Uhr der Arbeiter in einem Lagerhaus an der Dreilindenstraße in Zusmarshausen mit einem elektrischen Hubwagen. Hierbei stellte er seinen Fuß zu weit nach außen und klemmte ihn dadurch zwischen einem Pfosten und dem Stapler ein. (AZ)