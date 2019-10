11:12 Uhr

Auf Autodach gestiegen und die Polizei beleidigt

Am Ende musste seine Ehefrau den aggressiven Mann abholen und nach Hause bringen. Ihn erwatet nun eine Anzeige.

Ein Betrunkener hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag um kurz nach Mitternacht auf ein Auto in der Augsburger Straße in Gersthofen eingeschlagen. Laut Polizei ist er anschließend auf das Dach des Fahrzeug gestiegen. Als die Beamten eintrafen beleidigte der aggressive Mann auch noch die Polizisten.

Schließlich wurde der Mann von seiner Ehefrau abgeholt und nach Hause gebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Beleidigung. (kinp)

Themen folgen