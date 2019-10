vor 21 Min.

Aus der Todeszelle zur Welturaufführung in Meitingen

Der US-Komponist Cormac Brian O’Duffy erzählt, warum er die Gefängnisgedichte des von den Nazis hingerichteten Meitinger Priesters vertonte.

Von Steffi Brand

Der 28. Oktober ist ein großer Tag für die Mitglieder des Una-Sancta-Projektchors. An diesem Tag nämlich lernen sie „ihren“ Komponisten, Cormac Brian O’Duffy, kennen, der bis dato vor allem per E-Mail Kontakt mit den Akteuren und Organisatoren in Meitingen pflegte. Dann stehen die finalen Proben an, bevor die Welt-Uraufführung der „Gefängnisgedichte“ von Dr. Max Josef Metzger am 3. November um 16 Uhr in der St.-Wolfgang-Kirche stattfinden wird. Im Interview spricht der Komponist, der in Charleston ( USA) lebt und mit Ehefrau Fiona nach Schwaben kommt, über seine Komposition und die erhoffe Wirkung.

Mit welchen Gefühlen reisen Sie zur Uraufführung nach Meitingen?

O’Duffy: Wir freuen uns sehr darauf, die Menschen aus Meitingen kennenzulernen. Wir sind sehr dankbar für das Engagement aller Beteiligten. Wir hoffen, dass diese Welt-Uraufführung ein großartiges Geschenk zum 100. Geburtstag des Christkönig-Instituts und ein ganz besonderes Konzert wird. Wir sehen dieses Konzert als ein Lobkonzert zu Gottes Ehren, bei dem die Talente der Sänger, Spieler, Dirigenten oder Komponisten im Sinne von Metzger zusammenwirken, um den Herrn zu erwecken. Der Una-Sancta-Chor ist ein besonderer Schatz, ein moderner ökumenischer Chor. Und wir sind uns sicher, dass Metzger stolz auf seinen Una-Sancta-Chor gewesen wäre.

Wie lang hat es gedauert, Ihr Werk zu komponieren?

O’Duffy: Das ging recht schnell – vor allem als ich feststellte, dass das Christkönig-Institut im Jahr 2019 das 100. Jubiläum feiern würde. Ich wollte nicht die Gelegenheit verpassen, die Vertonung der „Gefängnisgedichte“ zu diesem besonderen Zeitpunkt aufführen zu lassen. Besonders leicht fiel es mir, das Gedicht „Heil’ge Nacht“ zu vertonen. Ich hatte den Text kaum angeschaut, als mir die Idee in den Sinn kam, die Melodie herauskam und genau den Worten entsprach, die ich kaum kannte. Für mich fühlte es sich so an, als würde Metzger mir Tonart und Melodie geben – noch bevor ich mich selbst an die Arbeit machte.

Welches Stück ist Ihr persönliches Lieblingsstück?

O’Duffy: Ich mag sie alle, aber die Worte von Pfingsten sind die, die mich am meisten bewegt haben. Metzger würde gerne sein Leben geben, um die Kirche Christi vereint zu sehen: Das ist sein Gebet.

Welches Stück war für Sie die größte Herausforderung?

O’Duffy: Das Stück „In der Todeszelle“ war vielleicht das schwierigste. Ich habe es tatsächlich an einem ruhigen Ort, in der örtlichen Bibliothek, geschrieben. Es ist kein Gedicht, sondern ein Stück Prosa. Sie können sehen, wie Metzger leidet, während er auf seine Hinrichtung wartet. Dies macht er mit diesen Worten deutlich: „Acht Meter im Quadrat – ein enger Lebensraum! Ich schau die Wolken wohl, doch keinen grünen Baum, nicht Blüte und nicht Frucht, nicht knospendes Gezweige (…) Nur düstren Himmel seh ich und die kahle Wand. Vor kalten Gittern schreckt die Sonn’ zurück. Zur Neige soll sonnenlos dies arm’ verloren’ Leben geh’n.“

Wie kamen Sie auf die Idee, die „Gefängnisgedichte“ von Metzger zu vertonen?

O’Duffy: Ich interessiere mich seit Langem für Kirchen- und Reformationsgeschichte. Das hat mir auch gezeigt: Metzger galt als „Prophet“, um Vertreter beider Kirchen zusammenzubringen. Nach dem Krieg begannen diese ökumenischen Ideen Wurzeln zu schlagen und zu gedeihen, und in den 40er- und 50er-Jahren begann in Deutschland eine große ökumenische Bewegung, die ursprünglich in Meitingen ansässig war. Als mir Gertraud Roßmann, Archivarin am Christkönig-Institut, die Gefängnisgedichte schickte, hatte ich die Idee, sie für ein modernes Publikum zu komponieren. Ich hoffe sehr, ich habe einen Teil von Metzgers großartigem Geist einfangen können.

Welche Wirkung erhoffen Sie sich von der Welt-Uraufführung?

O’Duffy: Zuallererst möchte ich, dass die Menschen das Herz und den Verstand von Metzger kennenlernen – seinen Eifer und seinen Mut, seinen Spaß und sein Lachen, seinen Einsatz, seine Heiligkeit, sein Heldentum und seine Bereitschaft, große Risiken einzugehen, auch wenn dies möglicherweise sein eigenes Leben kostet. Die Menschen sollten ihn als „Prophet“ der Kirche begreifen – und das in einer Zeit, in der wir alle auf Neuigkeiten über seinen Heiligsprechungsprozess warten. Metzger war eine hoch aufregende deutsche Figur und, ich glaube, ein Nationalheld, der sowohl von der Kirche als auch vom Staat geehrt werden sollte.

Welche Reichweite könnte die Welt-Uraufführung der Gefängnisgedichte Ihrer Ansicht nach in den USA haben?

O’Duffy: In den USA sind Metzger und seine Idee von Una Sancta kaum bekannt – doch genau das möchten wir ändern. Im Februar steht die amerikanische Premiere der „Gefängnisgedichte“ mit dem Rob Taylor Festival Chor in der lutherischen Matthäuskirche in Charleston an. Für Pfingsten ist eine Kundgebung in einem US-amerikanischen Kloster, der Trappistenabtei Mepkin, geplant. Dort habe ich ebenfalls an der Komposition der „Gefängnisgedichte“ gearbeitet. Wir hoffen, damit einige Feuer des Glaubens in Brand zu setzen.

