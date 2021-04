Auto auf Parkplatz in Horgau angefahren und geflüchtet

Ein Unbekannter fährt mit seinem Auto gegen einen in Horgau geparkten Wagen. Weil er flüchtet, sucht die Polizei nun nach Hinweisen.

Wie erst jetzt bekannt wird, ist es am 7. April zwischen 17.40 und 18.30 Uhr zu einer Unfallflucht in Horgau gekommen. Laut Polizei ist ein auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Augsburger Straße abgestellter schwarzer BMW von einem roten Auto angefahren worden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der liegt bei rund 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08291/1890-0. (kinp)