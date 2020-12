vor 53 Min.

Autofahrer in Gersthofen trotz Fahrverbot hinterm Steuer

Trotz Fahrverbot saß ein Autofahrer in Gersthofen hinterm Steuer.

Gleich zweimal an einem Tag erwischt die Polizei einen Autofahrer in Gersthofen, der eigentlich gar nicht fahren darf.

Unbelehrbar scheint ein 40-jähriger Autofahrer, den die Polizei am Sonntag in Gersthofen kontrollierte - und das gleich zweimal. Der Mann war laut Polizei in der Karlsruher Straße unterwegs. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann zur Zeit eigentlich ein Fahrverbot hatte. Deshalb musste der Mann seinen Wagen abstellen und den Schlüssel abgeben.

Zwei Anzeigen an einem Tag für Gersthofer Autofahrer

Am gleichen Tag, gegen 23 Uhr, war er allerdings schon wieder mit dem Auto unterwegs. Diesmal kontrollierten die Beamten den Mann in der Otto-Hahn-Straße. Der 40-Jährige fing sich dadurch die zweite Anzeige wegen Fahrens trotz Fahrverbot ein. (kinp)

Themen folgen