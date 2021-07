Lässige Stimmung beim Picknick-Konzert der Musikschule in Aystetten

Plus Beim Picknick-Konzert der Schule für Musik und Bewegung in Aystetten wurde fröhlich mitgesungen und geklatscht.

Beim Picknick-Konzert der Schule für Musik und Bewegung in Aystetten hatten sich die Zuhörer beim idyllischen Dorfweiher auf Decken und mit Picknickkörben im Grünen niedergelassen und genossen das schöne Gemeinschaftserlebnis, bei dem zwei beliebte Sommeraktivitäten verbunden werden konnten: ein Open-Air-Konzert und ein Picknick.