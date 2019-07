vor 18 Min.

Badegast in der Gerfriedswelle von drei Männern verprügelt

Drei Männer schlagen im Gersthofer Freibad auf einen 34-Jährigen ein. Nun ermittelt die Polizei. Außerdem kommt es vor dem Bad zum Verkehrschaos.

Drei Männer schlugen auf den 34-Jährigen ein. Als die Polizei eintraf, flüchteten zwei der Täter über den Zaun des Freibades. Der dritte, ein 22-Jähriger, konnte vor Ort festgehalten werden. Die Polizei erklärt, es geben Hinweise, dass einer der geflohenen Täter ein Messer bei sich hatte. Die Polizei Gersthofen sucht nun Zeugen, die den Vorfall beschreiben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen.

Verkehrschaos vor der Gersthofer Gerfriedswelle

Neben der Schlägerei war die Polizei auch wegen des Verkehrs vor dem Freibad beschäftigt. Wegen des heißen Wetters besuchten mehr als 5.500 Menschen am Sonntag das Freibad an der Sportallee in Gersthofen. Das war offenbar zu viel. Es kam zu chaotischen Parksituationen, erklärt die Polizei. Teils war kein Durchkommen mehr. Autofahrer benutzten sogar die Rad- und Fußwege.

Ein 44-jähriger Autofahrer stellte sein Fahrzeug vor einer Baustelle auf dem mit Baken ausgeschilderten Fußweg ab. Da ihm der Parkraum nicht ausreichte, versetzte er zudem Baken in Richtung Fahrbahnmitte, um mehr Platz zu gewinnen. Dieses Auto musste, um den Fußweg wieder frei zu bekommen, abgeschleppt werden.

Sportallee wird zur Einbahnstraße

Im weiteren Verlauf des Nachmittages wurde die Verkehrssituation so heftig, dass für Rettungsfahrzeuge bei eventuellen Einsätzen kein Durchkommen mehr gewährleistet werden konnte. Deshalb entschied die Polizei Gersthofen kurzerhand, die Sportallee in eine Einbahnstraße umzufunktionieren. Mithilfe der Feuerwehr Gersthofen wurde die Sportallee so beschildert, dass die Durchfahrt nur mehr in Richtung Süden möglich war. Als die Beschilderung gegen 15 Uhr stand, normalisierte sich der Verkehr.

Insgesamt ahndete die Polizei Gersthofen am Sonntagnachmittag weit über 50 Parkverstöße. Bereits am Freitagnachmittag mussten zwei Fahrzeuge abgeschleppt werden, da diese auf Behinderten-Parkplätzen standen. (kinp)

