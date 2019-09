vor 17 Min.

Bänke und Brunnen fürs Steppacher Dreieck

Der Entwurf für die Umgestaltung des zentralen Platzes in dem Neusässer Stadtteil liegt vor. Warum sich nicht alle Stadträte damit anfreunden können.

Von Regine Kahl

Kurz vor ihrem Abbau bekommen die umstrittenen Pavillons am Steppacher Dreieck noch einmal Schützenhilfe: Als es im zuständigen Ausschuss um die neue Gestaltung des Platzes ging, sprach sich SPD-Stadträtin Hildegard Langenecker im Namen ihrer Fraktion für einen Verbleib der Unterstände aus. Doch es bleibt dann doch dabei: Die Pavillons kommen weg, es wird allerdings für sie ein Alternativstandort gesucht.

Ziel des Stadtrates ist bereits seit längerer Zeit, mehr Leben auf den Platz in Steppach zu bringen, der von den Bürgern nie so richtig genutzt wurde. „Wir wollen mehr Aufenthaltsqualität schaffen“, gab Bürgermeister Richard Greiner als Losung aus. Architekt Julian Varga vom Hochbauamt stellte im Planungs- und Umweltausschuss den aktuellen Stand der Planung vor. Sie sieht nicht nur etliche Sitzgelegenheiten aus Beton mit Holzauflage vor, sondern auch einen zweiten Brunnen mit Fontänen, in dem die Kinder besonders im Sommer gefahrlos spielen können. Varga: „Das ist gut zum Patschen mit den Füßen geeignet.“ Der bisherige Brunnen liegt nah an der Straße. Varga schlug auch sogenannte Relax-Liegen mit Tischchen vor, auf denen sich Leute ausruhen können.

Parkdauer soll auf zwei Stunden begrenzt werden

Komplett entfernen werde man die Pavillons aus Metall, die alte Litfaßsäule und die Uhr sowie die Fahnenstangen. Die Haltestellen-Überdachungen werden verschönt, daneben sollen am östlichen Ende des Platzes drei weitere Parkplätze entstehen, die aber hauptsächlich einem dort geplanten Wohn- und Geschäftshaus Rechnung tragen. Hier wird darüber nachgedacht, die Parkdauer auf zwei Stunden zu begrenzen. Es wird mehr Fahrradständer geben, auf dem ganzen Platz verteilt. Sie sollen in den Boden einbetoniert werden, damit man dort Räder gut vor Diebstahl geschützt anketten kann. Für Grün auf dem Platz sollen Pflanzbehälter in verschiedenen Größen sorgen. Varga denkt bei der Bepflanzung an Immergrün oder Stauden.

Die Reaktion auf den vorgestellten neuen Platz fiel recht unterschiedlich aus. „Wir sind gar nicht begeistert, der Platz bietet zu wenig Leben und keinen Schatten“, so Hildegard Langenecker von der SPD. Es gebe auch keine Sitzgelegenheiten für Gruppen, bemängelte sie. Nach Ansicht der SPD-Fraktion würden die Pavillons dem Platz eine Struktur geben und sollten auch dort stehen bleiben. Ursula Schwinge-Haines von den Grünen kritisierte ebenfalls, dass es mehr Sitzmöglichkeiten für Gruppen geben sollte. Ihr Kommentar zu den Liegen: „Ich würde mich da niemals hinlegen und ein Nickerchen halten.“ Uwe Hübner von der CSU regte an, dass die Bänke Zwischenlehnen haben sollten, damit Senioren leichter aufstehen können.

Kosten für den Umbau liegen bei rund 200.000 Euro

Architekt Varga erklärte, dass der Platz wegen der hohen Bebauung sowieso recht schattig sei. Die Pavillons haben nach seiner Einschätzung „keinen Nutzen“. Sie dienten bisher nur als Unterstand für Räder. Bürgermeister Greiner sagte, dass er auf Bürgerversammlungen in Steppach immer wieder gehört habe, dass die Pavillons weg sollten. Der Bürgermeister berichtete, dass es bereits eine Anfrage vom Sinnesgarten gebe, ob man einen Pavillon nutzen dürfe. Für den zweiten könne man ja noch nach einer Verwendung suchen. Diesem Vorschlag schloss sich die Mehrheit des Ausschusses an.

Die Kosten für den Umbau des Steppacher Dreiecks werden von Varga auf rund 200000 Euro geschätzt. Bürgermeister Greiner berichtet von Gesprächen mit der Firma Balletshofer wegen einer Gastronomie im Freien.

Der Zeitplan sieht so aus: Noch in diesem Jahr kommen die Pavillons, die Litfaßsäule, der Fahnenmast und die alten Fahrradständer weg. Nach einer Ausschreibung der Arbeiten könnte der Umbau des Platzes im Herbst/Winter 2020 beginnen. Eine Unbekannte ist allerdings noch, ob auch rechtzeitig Handwerker zu bekommen sind.

