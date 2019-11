Bahn muss sich früher für den Trassenverlauf in Diedorf entscheiden

Die Freude der Diedorfer Gemeinderäte ist nur allzu verständlich.

Ein 800 Meter langer Tunnel vom Gymnasium bis zur Oggenhofstraße wäre die ideale Lösung. In Diedorf könnte nach all den Jahren mit Lärm und Schmutz durch den Durchgangsverkehr endlich eine himmlische Ruhe einkehren. Auch Schüler und Lehrer des Gymnasiums dürften aufatmen. Die Straße würde auf dem Schulweg einfach unter ihren Füßen verschwinden und auch das Unterdorf könnte sich harmonisch mit Diedorf verbinden. Außerdem würde der Tunnel so tief liegen, dass ein drittes und viertes Gleis problemlos darüber gebaut werden könnten. Doch den Haken an der Sache hat das Bauamt treffend formuliert. 164 Millionen Euro „sind schon eine Hausnummer“.

Doch was wäre die Alternative? Eine Umfahrung ohne Tunnel kommt immerhin auch schon auf 114 Millionen. Und hätte längst nicht die Vorteile, die eine 800 Meter lange Röhre bieten kann. Letztendlich aber hängt alles von der Bahn ab. Die jedoch will sich erst 2025 auf den Verlauf einer Schnellzugtrasse festlegen. Die Gemeinde pocht daher zu Recht auf eine Festlegung bis spätestens 2021. Denn wie in nur wenigen Jahren die Kosten explodieren können, zeigt die Untertunnelung des Augsburger Hauptbahnhofs.

