vor 30 Min.

Bauarbeiten sollen am Montag starten

Mittelschule Gersthofen wird erweitert

Von Gerald Lindner

Als sie im Januar 2018 eröffnet wurde, war die 34 Millionen Euro teure neue Anna-Pröll-Mittelschule schon zu klein. Abhilfe schaffen soll ein Anbau. Die Bauarbeiten dafür sollen jetzt am kommenden Montag beginnen.

Die neue Mittelschule hatte bereits am ersten Schultag zu wenige Klassenzimmer. Grund dafür war, dass das Raumprogramm der Regierung von Schwaben eingehalten werden musste und die für die Zahl der Schüler zugrunde liegende Prognose zu Beginn der Planungen für den Neubau aufgestellt worden war. Sie bietet 24 Klassenzimmer. „Momentan werden bei uns 630 Schüler in 33 Klassen unterrichtet“, erklärt Schulleiterin Sigrid Puschner. Die Tendenz bei den Schülerzahlen sei unter anderem wegen der Ausweisung neuer Wohngebiete in Gersthofen und des weiteren Einzugsbereichs der Schule steigend.

Weil also derzeit sieben Klassenzimmer fehlen, müssen Fach- und Ausweichräume für diesen Zweck genutzt werden und stehen daher für den Fachunterricht nicht zur Verfügung. Sechs Klassenzimmer sowie ein Abstellraum und ein WC sollen nun in einem Anbau, angebracht an einem der Seitenflügel, die Raumnot beheben. Die Klassenzimmer gruppieren sich, wie in den bereits fertiggestellten Flügeln, jeweils um einen zentralen Bereich, in dem sich unter anderem Lerninseln befinden. Die Toiletten sind am Übergang zum bereits bestehenden Flügel geplant. 5,8 Millionen Euro sind dafür im Haushalt der Stadt veranschlagt.

Außenanlagen sollen ab Februar drankommen

Sollte die Anna-Pröll-Schule in den kommenden Jahren noch mehr Platz benötigen, kann auch an den zweiten Gebäudeflügel angebaut werden. Eine zweite Baustelle müssen Schüler und Lehrer allerdings in den nächsten Monaten ebenfalls ertragen: Der Abriss des Altbaus, der sich wegen eines asbesthaltigen Klebers für die Außenverkleidungen um Monate verzögerte, soll demnächst abgeschlossen werden. Ursprünglich sollten die Außenanlagen der Mittelschule bis Ende Oktober fertiggestellt sein. Nach aktueller Planung sollen die Arbeiten im Februar oder März beginnen, sobald es die Witterung nach dem Winter wieder zulässt. (lig)

Themen folgen