Bauausschuss sagt Ja zur Pferdehaltung an Diedorfer Lindenstraße

Der Bauausschuss der Marktgemeinde Diedorf hat die Bauanträge rund um die Pferdehaltung an der Lindenstraße auf seiner letzten Sitzung in dieser Sitzungsperiode angenommen.

Von Jana Tallevi

Der Bauausschuss der Marktgemeinde Diedorf hat die Bauanträge rund um die Pferdehaltung an der Lindenstraße auf seiner letzten Sitzung in dieser Sitzungsperiode angenommen. Das hat Bürgermeister Peter Högg nach der Sitzung berichtet.

Jahrelang hatten Eigentümer Alois Rittel und die Verwaltung sowie der Gemeinderat um die Nutzung der Grundstücke an der Lindenstraße zwischen Lettenbach und Diedorf gerungen. Vor wenigen Wochen konnte der Bebauungsplan verabschiedet werden, der bereits in recht genauem Maße mit dem Investor abgestimmt war. Entsprechend seien jetzt die Bauanträge auf ein Betriebsleiterhaus, einen Hofladen und die Pferdehaltung samt Nebengebäuden und Freiflächen ausgefallen, so Högg.

Gegen die Pferdehaltung stimmten drei Gemeinderäte

Dennoch nahm der Ausschuss die Anträge nicht einstimmig an: Gegen die Pferdehaltung stimmten drei Gemeinderäte, Frank Wasser (Bürgerunion), Johann Kemter und Helmut Schalk (beide WfD). „Es ging ihnen darum, dass sie von Anfang an gegen das Projekt und ein mögliches Zusammenwachsen der Ortsteile Diedorf und Lettenbach waren“, berichtet der Bürgermeister.

Die Anträge seien inzwischen im Landratsamt, der Genehmigungsbehörde. Das jetzige Ergebnis sieht Peter Högg auch als „einen Erfolg der Verwaltung“. Im Vorfeld hatte wegen der langen Uneinigkeit zwischen Investor und Gemeinde ein langer Stillstand in dem Gebiet sowie möglicherweise ein Rechtsstreit mit Regressforderungen an die Gemeinde gedroht.

