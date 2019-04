18:00 Uhr

Bauausschuss stimmt gegen Lager für Ersatzbrennstoffe

Das Gremium will eine Beeinträchtigung der Bürger durch Projekt im Gersthofer Industriepark verhindern.

Von Gerald Lindner

Seit Jahren schon gibt’s im Industriepark Gersthofen ein Ersatzbrennstoff (EBS)-Heizkraftwerk. Mit dessen Hilfe wird Bau- und Gewerbeabfall verwertet und Dampf hergestellt, der für chemische Prozesse benötigt wird. Nun befasste sich der Bauausschuss mit Plänen für ein EBS-Lager und eine -Aufbereitungsanlage. Doch das Gremium erteilte dem Vorhaben eine Absage.

Die MVV Industriepark Gersthofen GmbH als Standortbetreiber versorgt die produzierenden Unternehmen der chemischen Industrie mit der für die Prozesse benötigten Wärme. In untergeordnetem Umfang wird Strom in einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage erzeugt und in das Netz des Industrieparks eingespeist. Dafür arbeitet seit Mitte 2009 ein Ersatzbrennstoff-Heizkraftwerk.

Grundfläche beträgt 21000 Quadratmeter

Die nun geplante Anlage zur Aufbereitung und Lagerung von EBS sollte, wie Stadtbaumeister Roland Schmidt erläuterte, auf einem befestigten Betriebsgelände mit einer Grundfläche von circa 21000 Quadratmetern Fläche errichtet werden. Der in der Anlage angelieferte Ersatzbrennstoff ist laut Abfallbestimmungsverordnung als „nicht gefährlicher Abfall“ eingestuft. Die Gesamtlagerkapazität soll 6500 Tonnen betragen. Neben den erforderlichen Anliefer-, Rangier- und Abstellflächen sollte eine überdachte, dreiseitig geschlossene Aufbereitungshalle für einen Shredder, ein Maschinenunterstellplatz mit einem Waschplatz sowie Boxen mit 15 mal fünf Metern Fläche zur Lagerung von aufbereitetem EBS-Material errichtet werden.

Die Lagerflächen sind gedacht zur Zwischenlagerung des aufbereiteten EBS-Abfalls und der Lagervorhaltung. Damit könne die Brennstoffversorgung während der Revisionszeit des Kraftwerks, während des Feiertagsbetrieb sowie über ein Winterlager aufrecht erhalten bleiben. „Eine Kapazitätsausweitung des Kraftwerks findet nicht statt“, so Schmidt weiter.

Im Gersthofer Norden grenzen Wohnhäuser an

Er machte deutlich, dass nördlich an das vorgesehene Gelände mehrere Wohnhäuser im Eigentum der Lechwerke angrenzen. „Nach Auskunft der LEW besteht nicht die Absicht, die Wohnnutzung mittelfristig aufzugeben“, sagte Schmidt. Daher müsse, nicht zuletzt aufgrund der zu erwarteten Lärmbelastungen durch die Shredder-Anlage müsse daher geprüft werden, ob noch gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt sind. Schmidt: „Es wäre sehr empfehlenswert, die Probleme durch die Aufstellung eines Bebauungsplans zu lösen.“

Jürgen Schantin (W.I.R.) hatte weitere Bedenken: „6500 Tonnen Abfalls sind schon ein maulvoll“, sagte er. Nicht zuletzt auch durch den Anlieferverkehr und den Lärm seien auch Beeinträchtigungen für die Bewohner der Stifter-Siedlung zu befürchten. Sandra Meitinger (CSU) pflichtete ihm bei: „Der Schutz der Wohnbebauung hat absolute Priorität.“

Einstimmig lehnte der Bauausschuss das Vorhaben ab.

Themen Folgen