vor 50 Min.

Beim Töpfermarkt gibt‘s Gesellen für den Garten

Zwei Tage gab es Keramik und mehr. Warum viele Händler gerne wiederkommen und was den Besuchern gefallen hat

Von Jonas Klimm

Lothar Geiger von der Keramikwerkstatt Geiger in Adelsried ist mittlerweile eine Institution auf dem jährlich stattfindenden Töpfermarkt in Oberschönenfeld. „Anfang der 1990er-Jahre bin ich das erste Mal dabei gewesen“, sagt er stolz. Seitdem habe er nie gefehlt. Die Atmosphäre im Museumshof des Klosters sei einmalig.

Das fördere selbstverständlich auch den Verkauf, so Geiger. An seinem Stand verkauft er vor allem Aufbewahrungsgefäße aus Ton, seien es Brottöpfe, Butter- oder Gewürzdosen. Aber auch Bierkrüge mit Klappholzdeckel bietet er an. Andrea Köhler, die eine Keramikwerkstatt in Memmingen betreibt, feiert hingegen Premiere, sie hat das erste Mal einen Stand. Sie habe vor allem die Mundpropaganda hierher gebracht, Kollegen hätten ihr von dem tollen Ambiente berichtet, erzählt sie. Sie bietet vor allem Gebrauchskeramik, genauer gesagt Steinzeug, für den Innen- und Außenbereich. Ihre Spezialität sei eine besondere Ritztechnik. Bevor das Kunstwerk bei 1250 Grad gebrannt werde, ritze sie unterschiedliche Formen in die Tonmasse ein.

Der Töpfermarkt hat auch dieses Wochenende wieder im Museumshof des Klosters Oberschönenfeld stattgefunden. Andrea Köhler und Lothar Geiger waren zwei von über 70 Teilnehmern, die ihre Kunstwerke aus Keramik ausgestellt haben und verkaufen wollten. Die Verkäufer stammten aus der Region, nahmen aber auch weitere Strecken auf sich, so war beispielsweise Thomas Loebell bis aus Berlin in das beschauliche Oberschönenfeld gekommen. Das Angebot war breit gefächert: Von Gebrauchskeramik für den alltäglichen Gebrauch über Porzellan oder Schmuck bis hin zu modernen Keramikarbeiten war alles auf dem traditionsreichen Markt zu finden. Daneben hatten die Besucher die Möglichkeit, an einer Tombola teilzunehmen, denn die Eintrittskarten galten gleichzeitig als Los. Gewinnen konnte man unter anderem Keramikarbeiten, Töpferwaren und Gutscheine für die ortsansässige Gastronomie.

Auch „Exoten“, die ihren Lebensunterhalt nicht mit Keramik bestreiten, sind an diesem Wochenende nach Oberschönenfeld gekommen. Einer von ihnen ist Roland Schmid aus Ruhstorf an der Rott in der Nähe von Passau. Er betreibt dort eine Werkstatt und Galerie und fertigt vielfältige Arbeiten aus einheimischen Hölzern an. Dabei handelt es sich um Äpfel-, Birnen oder auch Nusshölzer. An diesem Wochenende hat er Kugeln, Vasen und Schalen aus Holz mitgebracht, aber auch ein Spiegel ist in seinem Angebot zu finden. „Ich bin an den Wochenenden sehr viel mit meinen Waren unterwegs“, erklärt er. 25 bis 28 Kunstmärkte pro Jahr kämen schon zusammen, so Schmid. Trotzdem habe der Töpfermarkt in Oberschönenfeld für ihn etwas Besonderes, auch wenn er nun erst das zweite Mal zu Gast sei. Das Ambiente sei etwas Einmaliges, sagt der Künstler.

Das Ambiente schätzen auch die Besucher Elisabeth und Christian Artner-Schedler aus Schwabegg. Ihnen sagen die ausgefallenen, schönen Sachen zu. Die Gegenstände seien individuell und die Auswahl deutlich größer als auf anderen Kunstmärkten, nennt Elisabeth Artner-Schedler die Vorzüge des hiesigen Kunstmarktes. Sie selbst habe ein Auge auf eine ganz bestimmte Porzellanarbeit geworfen. Diese sei wunderschön mit Weinreben verziert worden, erklärt sie. Für sie gelte in der Kunst der Spruch: „Je zarter, desto schöner.“

Rosemarie Uhrich ist mit ihrem Mann aus Schwabmünchen gekommen. Das Ehepaar lebe seit vier Jahren dort, vorher hätten die beiden 20 Jahre in Jena gewohnt, erzählt sie. Der Kunstmarkt erinnere sie stark an ihre thüringische Heimat. In dem ostdeutschen Bundesland, das bekannt für seine vielen Porzellanmanufakturen ist, gebe es ähnliche Märkte.

