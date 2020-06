vor 17 Min.

Beleidigung führt in Meitingen zu Rangelei mit drei Verletzten

Ein 23-jähriger Fußgänger zeigt in Meitingen eine beleidigende Geste in Richtung eines Autos. Die 19-jährigen Insassen stellen ihn zur Rede. Dann wird es gewalttätig.

Ganz früh am Sonntagmorgen, 28. Juni, ist es gegen 4 Uhr in der Werner-von-Siemens-Straße in Meitingen zum Zusammenstoß dreier junger Männer gekommen. Laut Polizei machte zunächst ein 23-jähriger Fußgänger eine beleidigende Geste in Richtung eines vorbeifahrenden Autos. Das Fahrzeug hielt an und die Insassen, beide 19-jährig, stellten den 23-Jährigen zur Rede.

In Meitingen kommt es nach beleidigender Geste zu einer Rangelei

Im Rahmen des Streitgespräches kam es schließlich zu einer Rangelei, bei der alle leicht verletzt wurden. Die genauen Umstände der Auseinandersetzung sind nun Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens. (jah)

