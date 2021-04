Betrunkener fährt in Schlangenlinien Richtung Aystetten

Ein anderer Autofahrer kann den alkoholisierten Fahrer zum Anhalten bewegen und ruft die Polizei. Der Alkotest ergibt einen hohen Promillewert.

Ein Autofahrer hat es am Samstag geschafft, einen 47-Jährigen im Wagen vor ihm zum Anhalten zu bewegen. Der Vordermann war in Richtung Aystetten unterwegs und fuhr in Schlangenlinien über die Straße.

Der Autofahrer alarmierte zudem die Polizei, die den 47-Jährigen in Aystetten kontrollierte. Der Grund für die Schlangenlinien war schnell klar: EIn Alkotest ergab laut Polizei einen Wert von rund 2,6 Promille. Der 47-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, der Führerschein wurde einbehalten. (thia)