Biberbach

06:14 Uhr

Biberbach braucht einen weiteren Kindergarten - aber wo?

Rappelvoll ist die Kita in Biberbach. Deshalb soll nun eine weitere her.

Plus Die Marktgemeinde Biberbach wächst. Jetzt stellt sich die Frage, wo die neue Kita stehen soll. Im Hauptort oder einem der Ortsteile?

Von Sonja Diller

Biberbach braucht einen weiteren Kindergarten. Nach dem aufwendigen und rund drei Millionen Euro teuren Anbau an die gemeindliche Kita neben der Schule geht nun kein Weg an einer zweiten Einrichtung vorbei. Die Zahlen, die Bürgermeister Wolfgang Jarasch in jüngster Sitzung dem Gemeinderat präsentierte, ließen daran keinen Zweifel. Schon jetzt sind die Gruppen in Kindergarten und Krippe fast voll und die Entwicklung geht weiter nach oben.

