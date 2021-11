Schwabens bester Metallbauer: Dieser Safe war sein Meisterstück

Plus Jahrelang hat Daniel Würzinger aus Biberbach gebüffelt und getüftelt. Für ihn hat sich die Mühe gelohnt.

Er ist 2021 der beste Metallbauer-Meister der Handwerkskammer für Schwaben. Diesen Titel kann Daniel Würzinger aus Biberbach keiner mehr nehmen. Gemeinsam mit 566 Handwerks-Kolleginnen und Kollegen war der 25-jährige Biberbacher angetrete,n um die Meisterprüfung in einer von 16 Handwerkssparten abzulegen. Bei der Meisterfeier in Kempten bekamen er und alle anderen erfolgreichen Prüflinge den gebührenden Applaus für ihre Leistungen.