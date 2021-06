Schwer verletzt: 72-Jähriger fährt in Biburg gegen einen Baum

Aus ungeklärter Ursache gerät ein Autofahrer in Biburg plötzlich auf den Gehweg, kollidiert mit einem Verkehrszeichen und fährt gegen einen Baum.

Schwer verletzt hat sich ein Autofahrer bei einem Unfall am Donnerstag in Biburg. Der 72-Jährige war aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Auto auf den Gehweg geraten und schließlich gegen einen Baum gefahren.

Passiert ist der Unfall laut Polizei am Donnerstag um 13.40 Uhr. Der 72-Jährige war in seinem Renault auf der Ulmer Straße in Biburg in Richtung Augsburg unterwegs. In einer Linkskurve auf Höhe der Einmündung Dorfstraße geriet er plötzlich ohne Fremdbeteiligung geradeaus auf den Gehweg. Dort kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und prallte gegen einen Baum. Das Verkehrszeichen wurde in ein Anwesen an der Augsburger Straße geschleudert. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 72-Jährigen in die Uniklinik Augsburg. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 15.200 Euro. Die Feuerwehren Biburg und Willishausen waren mit 16 Kräften im Einsatz. (thia)