vor 46 Min.

Bub prallt mit Tretroller in ein Auto

Das Tempo seines Rollers wurde für einen Buben zu schnell, so dass er an einer Kreuzung gegen ein Auto prallte. Er verletzte sich dabei leicht.

Am Dienstag gegen 17 Uhr fuhr der Achtjährige nach Angaben der Polizei in Zusmarshausen den Eschenweg hinab und wollte nach links in den Hornweg abbiegen. Offenbar unterschätzte er, wie schnell sein Tretroller auf dem abschüssigen Weg Fahrt aufnahm.

An der Kreuzung prallte er dann beim Linksabbiegen in das Auto eines 50-Jährigen, der von rechts kam und Vorfahrt hatte. Der Bub erlitt leichte Verletzungen, er wurde zur Erstversorgung in die Uniklinik Augsburg gebracht.

Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (gol)

