vor 4 Min.

CSU will Ideen umsetzen

Erfahrungen aus den Bürgergesprächen

Nach den fünf Bürgerratsch-Veranstaltungen und dem Besuch aller Haushalte in Diedorf und den Ortsteilen konkretisiert die CSU mit ihrem Bürgermeisterkandidaten Thomas Rittel ihre Ziele.

Vor allem bei den Hausbesuchen wurden Themen genannt, welche die CSU in der nächsten Legislaturperiode anpacken möchte. Darunter sind eine Verbesserung des Diedorfer Ortsbilds, eine bessere Anbindung der Ortsteile und eine gute Transparenz im Umgang mit aktuellen Themen. Ganz besonders wurde das hohe Verkehrsaufkommen in Ortsteilen wie beispielsweise in Lettenbach und Anhausen erwähnt, hier sieht die CSU den Bahnausbau und damit folgend die Umgehung der B300 als Lösungsmöglichkeit, neben kleineren Veränderungen an bekannten Problemstellen. Auch müsse der Haushalt gut strukturiert werden und die anstehenden Bauprojekte zielgerichtet und Schritt für Schritt umgesetzt werden. Gerade im Bereich der Kinderbetreuung gibt es hier noch viele ungelöste Problempunkte, so die CSU. (AL)

