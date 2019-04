vor 22 Min.

CSU wird jünger und weiblicher

Neuwahl des Vorstands im Ortsverband Ottmarshausen/Hammel

Die langjährige Vorsitzende des CSU Ortsverbandes Ottmarshausen/Hammel Monika Uhl, gleichzeitig Dritte Bürgermeisterin der Stadt Neusäß, übergab bei der Jahresversammlung des Ortsverbands ihr Amt an Sebastian Meister. Sie selbst übernimmt die Stellvertretung.

Der als Wachleiter tätige Rettungsassistent Sebastian Meister konnte sich bereits als Kassier und stellvertretender Vorsitzender in die Tätigkeit als Vorstand einarbeiten. Mit Alexandra Joachim als Zweite stellvertretende Vorsitzende wurde eine weitere Frau in den Vorstand gewählt. Die Jungbäuerin und Vorsitzende der Frauen-Union ist bereits als Beisitzerin im Vorstand tätig gewesen.

Aus dem Vorstand ausgeschieden ist Stefan Breither, bei dem sich Monika Uhl für seinen langjährigen unermüdlichen Einsatz im Namen des Ortsverbandes bedankte.

Benedikt Eisele, ebenfalls bereits als Beisitzer tätig, wurde zum Schriftführer gewählt. Der 41-jährige Zollbeamte löste Marion Egger ab. Thomas Weißenbach wechselte sein Amt als Beisitzer und übernahm das Amt des Kassiers von Sebastian Meister.

Christine Breither schied als Beisitzerin aus, für sie übernahm Gerhard Uhl dieses Amt. Für das langjährige politische Engagement galt auch Christine Breither ein besonderer Dank. Ihre Ämter als Beisitzer behielten Marion Grussier, Thomas Huber, Andreas Rauner und Helmut Weißenbach.

Die Wahlen waren durchweg einstimmig. Monika Uhl äußerte sich zufrieden über die neue Zusammensetzung der Vorstandschaft. „Es ist ein Glücksfall, wenn junge Menschen in der Politik Verantwortung übernehmen wollen. Ich freue mich auch über den hohen Anteil an engagierten Frauen im Vorstand“, so die scheidende Ortsvorsitzende.

Bundestagsabgeordneter Hansjörg Durz berichtete auf der Versammlung kurz über seine Arbeit im Bundestag. Auch Bürgermeister Richard Greiner besuchte die Versammlung der Ottmarshauser CSU.

Besprochen wurde auch das Bienenprojekt „Bienenklassenzimmer“ im Neusässer Ortsteil Hammel. Die Planungen dafür laufen bereits seit Anfang letzten Jahres. Die Stadt Neusäß hat hier als Vorreiter, vorangetrieben durch Bürgermeister Richard Greiner und den zuständigen Ausschüssen, ein Projekt zu einem Thema auf den Weg gebracht, das den Bürgern sehr am Herzen liegt, wie das Ergebnis des Volksbegehrens Artenvielfalt „Rettet die Bienen“ vom Anfang diesen Jahres zeigt.

Für ihre langjährige Mitgliedschaft im Ortsverband wurden geehrt: Thomas Bauer (zehn Jahre Mitglied), Ilse Mayer und Ulrich Graba (15 Jahre), Wilhelm Schafitel (20 Jahre), Jürgen Klauser, Elisabeth Nozar und Christoph Wiesner (25 Jahre), Reinhardt Pflaum (35 Jahre). Johann Jünger gehört dem CSU-Ortsverband schon 50 Jahre an. (AL)

