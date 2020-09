18:43 Uhr

Carina Frey gibt an der Sing- und Musikschule jetzt den Takt an

Plus Die 29-Jährige Carina Frey leitet künftig die Sing- und Musikschule Zusmarshausen/Horgau. Ihr Ziel: Jedes Kind soll ein Instrument lernen.

Von Michaela Krämer

Das neue Schuljahr geht los. Und mit ihm beginnt auch für Carina Frey eine neue Aufgabe. Sie ist die neue Leiterin der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau und tritt damit die Nachfolge von Dominik Lehmeier an, der zwei Jahre lang dieses Amt innehatte und jetzt als Schulleiter in seine Heimat zurückgekehrt ist. Seit Mitte August steckt Carina Frey in den Vorbereitungen für den Unterrichtsstart am heutigen Dienstag.

Geboren wurde sie 1991 als Jüngste von zwei Geschwistern in Augsburg, aufgewachsen ist sie in Memmenhausen im schwäbischen Landkreis Günzburg. Ihre Eltern hatten beiden Kindern die Möglichkeit gegeben, ein Instrument zu lernen. Ihr Vater sei Hobbymusiker in einer Blasmusikkapelle gewesen, ihr Großvater habe eigene Bands gehabt, verrät sie. Bereits als Kind wusste sie, dass die Flöte das Instrument ist, das ihr am meisten am Herzen lag. „Meine Eltern erzählen heute noch, dass ich als Kind die ,schiefe Flöte‘, also die Querflöte, lernen wollte“, sagt sie und lacht. Es ist der besondere Klang, das edle Metall, die Technik, die vielen Ausdrucksmöglichkeiten, die sie schon in jungen Jahren fasziniert haben.

Carina Frey ist nicht nur Flötistin, sondern singt auch gerne

Die Musik bestimmt das Leben von Carina Frey seit ihrer Kindheit. Sie studierte am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg und an der Hochschule für Musik und Theater in München Instrumentalpädagogik mit künstlerischer Vertiefung und Hauptfach Querflöte. Carina Frey ist auch auf großen Bühnen keine Unbekannte. Als Kammermusikerin konzertiert sie unter anderem mit Isabella Selder (Gitarre) im Duo Augusta.

Carina Frey ist nicht nur Flötistin, sondern singt auch gerne. „Das Singen ist die ursprünglichste Form der Musik.“ Deshalb ist sie auch als Sängerin in einem A-cappella-Quartett aktiv. Privat hört sie unterschiedliche Genres. Sie liebt die Musik von Bach, Mozart bis hin zur Tango-Musik von Piazzolla und beschreibt sich selbst als offenen, leidenschaftlichen und neugierigen Menschen.

"Kinder sind meist Feuer und Flamme, wenn es um Musik geht"

Seit zehn Jahren schon ist sie als Musikpädagogin tätig. In der Arbeit als Musikschulleiterin sieht sie eine große Herausforderung. „In der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau wurde viel Gutes auf den Weg gebracht. Das gilt es zu pflegen und fortzusetzen“, sagt die 29-Jährige. Ein großer Wunsch und ein Ziel für die Zukunft ist für die „Musikschulchefin“, dass jedem Kind das Erlernen eines Instruments ermöglicht wird. „Kinder sind meist Feuer und Flamme, wenn es um Musik geht.“ Bei Erwachsenen sieht es da schon anders aus. Sie haben wenig Zeit, ein Instrument zu lernen. Dabei wäre es ein schöner Ausgleich zu einem anstrengenden Alltag. Auch das Musizieren in Ensembles ist für Carina Frey ein wichtiger Aspekt in der Musikschulausbildung. Als Leiterin möchte sie die Zusammenarbeit mit den Musikvereinen festigen, Kooperationen mit Schulen, Kindergärten und Sozialeinrichtungen stärken und Neues bewegen.

Ein Stück weit Normalität im Musikunterricht zurückgekehrt

Unterrichten wird sie Block- und Querflöte. Sie freut sich, dass auch im Musikunterricht ein Stück weit Normalität zurückgekehrt sei. „Das kulturelle Leben ist in den Gemeinden momentan noch schwierig“, sagt sie. „Es ist viel zu früh, jetzt schon einen Ausblick zu geben.“ Das hindert sie aber nicht daran, kreative Auftrittsideen parat zu haben.

Neben der Musik gilt ihre zweite Leidenschaft der Kulinarik. Sie liebe ihren Garten, baue selber Gemüse an, erzählt sie. Auch Sauerteigbrot und Torten bäckt die junge Musikschulleiterin im Holzbackofen.

