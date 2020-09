vor 42 Min.

Cleanup Day 2020: Was Gersthofer noch besser fänden als Müllsammeln

Plus Bewohner räumen am Cleanup Day in Gersthofen gemeinsam ihre Stadt auf. Sie machen zwar gerne mit, wünschen sich aber etwas ganz anderes.

Viele freiwillige Helfer machten sich am World Cleanup Day 2020, der immer am dritten Samstag im September stattfindet, stark für eine saubere Umwelt. Der Treffpunkt am Festplatz war aufgrund des dort stattfindenden Flohmarkts zwar eher ungünstig gewählt, doch gab es rundherum genügend Müll zum Sammeln.

Cleanup Day auch in Gersthofen: Weltweit größte Müllsammelaktion

2019 beteiligten sich 21 Millionen Menschen in 180 Ländern an der weltweit größten Sammelaktion. Während es 2019 etwa 30000 Teilnehmer in 250 Städten in Deutschland gegen die Umweltverschmutzung ankämpften, waren es heuer 83200 Helfer in über 400 Städten und Kommunen. Auch Gersthofen war mit dabei – und hat mit 16 Teilnehmern rund 50 Kilogramm Müll in nur eineinhalb Stunden gesammelt. Die Müllgruppe, die ihren Ursprung im Internet auf nebenan.de hat und gemeinsam mit den „Aufräumern“ ( Facebook) regelmäßig einmal im Monat sammelt, bekam diesmal Unterstützung von der Jugendgruppe der Wasserwacht. „Wir wollten schon lange mitmachen und uns für die Umwelt einsetzen“, erzählt die Jugendleiterin Alexandra Wehr. Sie findet es gut, dass es die Müllgruppe in Gersthofen gibt.

Gerlinde Dworschak aus Langweid-Foret kam mit ihrer Enkelin Fabienne Toplak. „Ich möchte meiner Enkelin ein gutes Vorbild sein.“ Am Ende der Aktion ist Fabienne begeistert: „Oma, wir gehen das nächste Mal wieder mit.“ Claudia Fritsche kam ebenfalls zum ersten Mal: „Ich möchte einfach mal etwas für die Umwelt tun und mich nützlich machen.“

Gersthofer, Langweider und Lechhauser sammeln Müll

In der Gruppe mache das mehr Spaß. Aber es sei traurig, wie viel Müll herumliege. „Es ist auf jeden Fall eine gute Sache. Aber noch besser wäre es natürlich, wenn jeder seinen Müll selbst wegräumen würde.“ Klaus Weigele arbeitet bei der Abfallverwertung in Lechhausen und wollte einfach mal mit dabei sein. Gemeinsam mit Claire Watkins machten sie sich selbst ein Bild von all dem Unrat. „Es ist schon zermürbend“, sagt Watkins. „Die Kronkorken und Kippen sind ja überall!“

Sie wünschen sich größere Mülleimer in Gersthofen

Gerade rund um den Skatepark und auf dem Festplatz liegen zudem Flaschen, Scherben und Plastik. Die Skatecommunity, die ihren Platz öfter selbst reinigt, bräuchte dringend große Mülleimer, sagt eines ihrer Mitglieder. Wehr hat den gleichen Wunsch für den Lech.

Egal mit wem man ins Gespräch kommt, man merkt, dass das Thema Müll die Bürger beschäftigt. Unterstützt wurde die Aktion in Gersthofen diesmal von Ann-Christin Joder von der Stadtverwaltung und Walter Haslinger vom städtischen Bauhof. (ddz)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen