Coli-Keime im Gersthofer Wasser verhindern Zahnbehandlung

Seitdem das Wasser im Versorgungsgebiet Gersthofen abgekocht werden muss, bleiben die Patienten in der Gemeinschaftspraxis von Dr. Johannes Scherer aus. Weil die Geräte in der Praxis ans Wassernetz angeschlossen sind, können sie nicht benutzt werden. Der Schaden ist groß.

Seit Tagen muss das Trinkwasser in Gersthofen wegen potenziell gefährlicher Keime abgekocht werden. Seither suchen Experten nach der Ursache.

Von Philipp Kinne

So leer ist das Wartezimmer beim Zahnarzt selten. Kaum mehr Patienten sitzen in der Praxis in der Gersthofer Dieselstraße. Dabei ist der Terminkalender der Gemeinschaftspraxis eigentlich voll. „Wir müssen unsere Patienten wegschicken“, sagt Zahnarzt Dr. Johannes Scherer. Ihnen bleibe keine Wahl. Der Grund: Wegen der coliformen Keim im Wasser ist die Behandlung momentan nicht möglich. Ein riesiger Schaden für die Praxis.

Weil so gut wie alle Geräte in der Praxis an das Wassernetz der Stadt angeschlossen sind, dürfen sie nicht mehr benutzt werden. Derzeit können die Ärzte nur noch Vorsorgeuntersuchungen durchführen. „Sobald der Bohrer ins Spiel kommt, ist Schluss“, sagt Zahnarzt Johannes Weber. Etwa 20 Patienten versorgt er normalerweise am Tag. „Jetzt sind es vielleicht noch fünf“, sagt der Arzt. Im Notfall schicke man die Patienten zu Kollegen nach Augsburg. Andere müssen einen neuen Termin vereinbaren.

Woher kommen die Keime im Gersthofer Wasser?

Deshalb hat sich die Praxis nun dazu entschieden, eine teure Anlage zur Reinigung des Wassers anzuschaffen. Kosten: Etwa 30 000 Euro, sagt Dr. Scherer. Noch teurer könnten ihn die ausgefallenen Termine zu stehen kommen. Ob eine Versicherung dafür aufkommt, sei unklar, erklärt der Zahnarzt. Wenn alles gut läuft, könne durch die neue Anlage noch im Laufe der Woche wieder normal gearbeitet werde, hofft Zahnarzt Johannes Weber. Zunächst müsse man Proben des aufbereiteten Wassers an das Gesundheitsamt schicken. Erst wenn die Behörde Entwarnung gibt, könne wieder wie gewohnt behandelt werden. Doch woher kommen die Keime im Trinkwasser, welche die Praxis in Gersthofen lahmlegen?

Warten auf das Ergebnis der Wasser-Proben

Noch immer gibt es keine Antwort auf diese Frage. Seinen Ursprung hat das Gersthofer Wassernetz in zwei Tiefbrunnen, die zwischen der Stadt und Hirblingen liegen. An insgesamt 44 Messstellen im Gersthofer Wassernetz werden derzeit täglich Proben genommen und auf die Keimbelastung hin untersucht. Die Experten sehen sich auch die Anlagen an, zum Beispiel ein Hochbehälter in Batzenhofen oder der Saugbehälter am Gersthofer Wasserwerk. Bis umfassende Ergebnisse vorliegen, vergehen jedoch noch einige Tage, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. „Täglich 44 Proben über das gesamte Stadtnetz verteilt, welches insgesamt 130 Kilometer umfasst – das ist eine Mammutaufgabe.“ sagt Zweiter Bürgermeister Stefan Buck. Nun müsse man das Ergebnis der Untersuchungen abwarten. Buck: „Wir bitten um Verständnis, dass wir nicht täglich neue Informationen vermelden können.“ Eines könne man aber schon jetzt sagen: Die Keimbelastung habe sich nach dem Wochenende nicht verschlechtert, sondern sei „unverändert“ geblieben. Das Abkochgebot bleibt bestehen.

Entdeckt wurden die potenziell gefährlichen Keime bei einer Routinekontrolle am vergangenen Montag. Laut Landratsamt wurden dabei „an mehreren Stellen parallel gemessen“. Diese Kontrollen finden – je nach Größe des Netzes – bis zu zwölf Mal im Quartal statt. Sobald sogenannte Indikatorkeime im Wassernetz nachgewiesen werden, ist der vorgeschriebene Grenzwert von „null“ überschritten, erklärt das Landratsamt. Die Behörde prüft derzeit in einem Pilotprojekt auch, wie es um die Wasserqualität in allen 33 öffentlichen Netzen im Kreis steht. Aktuell sei der zuständige Fachbereich allerdings mit der Bearbeitung der Störfälle beschäftigt.

Auch andere Geschäfte in Gersthofen sind betroffen

Auch bei den Gersthofer und Bäckereien spürt man die Auswirkungen der Abkochanaordnung. Martina Reile, Filialleiterin der Bäckerei Kraus, muss nun täglich Wasser zum Salatwaschen abkochen. Zum Kaffeemachen wurde hier nicht extra Wasser gekauft, schließlich heize die Maschine das Wasser ausreichend auf. Anders ist das bei der Ihle-Bäckerei im City-Center. Hier hängt ein großer Wassertank an der Kaffeemaschine.

Im Frauen-Fitnessstudio „Mrs. Sporty“ in der Augsburger Straße sind die Auswirkungen ebenfalls deutlich spürbar. Hier müssen die Kundinnen neuerdings ihre Getränke selbst mitnehmen. Viele wollen aus Angst vor dem Keimen auch die Duschen nicht mehr benutzen, sagt eine Mitarbeiterin. Das hat Auswirkungen auf die Zahl der Kunden im Fitnesscenter. „Als die Nachricht über das verunreinigte Wasser die Runde machte, waren schon weniger Leute im Studio“, berichtet die Mitarbeiterin.

Verwechslung mit Blaualgen im Mandicho-See

Manche bringen in der Aufregung um das Gersthofer Trinkwasser einiges durcheinander. Offenbar meldeten sich Menschen, welche die aktuelle Wasserproblematik mit Meldungen zu Blaualgen im Mandicho-See verwechseln. Dort ist mindestens ein Hund an einem Nervengift gestorben, das Blaualgen produzieren.

Bis auf weiteres ist der See nun gesperrt. Auch bei der Stadt Augsburg meldeten sich besorgte Bürger. Die Augsburger Stadtwerke betonen ausdrücklich, dass ihr Trinkwasser sauber ist. Auch mit dem Thema Mikroplastik habe das Abkochgebot in Gersthofen nichts zu tun. (mit tobsc)

