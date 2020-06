vor 22 Min.

Corona: Infiziertenzahl sehr stabil

Acht Menschen sind im Landkreis erkrankt

Die Zahl der offiziell gemeldeten Corona-Erkrankten ist im Landkreis Augsburg recht stabil: Aktuell gebe es 378 bestätigte Fälle, teilt das Gesundheitsamt gestern mit. Davon sind 370 Personen genesen. Es sind also acht Menschen noch erkrankt. Dieser Wert ist seit Tagen ungefähr gleich. Neun Personen sind verstorben, der letzte Todesfall liegt schon länger zurück. Die Zahl der Verstorbenen werde bei den Berechnungen des Landratsamtes Augsburg nicht in die Gesamtzahl der Infizierten einberechnet, sondern in der Tabelle extra aufgeführt, erklärt die Behörde.

Die Corona-Hotline des Landkreises ist zu geänderten Zeiten erreichbar. Künftig steht die Anlaufstelle zwischen 8 und 16 Uhr unter Telefon 0821/3102–3999 zur Verfügung, falls ein Infektionsverdachtsfall zu melden ist oder dringende Fragen zur Pandemie aufkommen sollten. An den Wochenenden sowie an Feier- und Brückentagen wird die Hotline nicht besetzt. (kar)

