Corona-Testzentrum: Landratsamt muss besser hinschauen

Plus Im Corona-Zentrum Hirblingen sind viele Pannen passiert. Dass es nicht reibungslos läuft, ist kein Wunder. Deshalb muss das Landratsamt genau hinschauen.

Innerhalb kurzer Zeit mussten landesweit die Corona-Zentren aus dem Boden gestampft werden. Dass danach nicht alles reibungslos läuft, ist kein großes Wunder – Fehler sind sozusagen im Preis inbegriffen – auch im Landkreis-Testzentrum in Gersthofen-Hirblingen. Doch gerade in der Corona-Krise ist Vertrauen ein wichtiges und vor allem zerbrechliches Gut. Und so sind nicht die bislang bekannt gewordenen zeitlichen Verzögerungen das eigentliche Problem, sondern die Zweifel, die sie generell an Qualität und Aussagekraft der Tests wecken.

Kritik am Personal des Testzentrums Hirblingen

Hinzu kommt, dass die Personalauswahl der Firma stark in der Kritik steht. Diese beruft sich zwar auf einen Auswahlprozess, doch wie sorgfältig kann der am Ende gewesen sein, wenn das Zentrum bereits eine Woche nach Abschluss des Vertrages in Betrieb ging beziehungsweise gehen musste?

Kurz: Es gibt viele Gründe für das Landratsamt, in Hirblingen genau und häufiger hinzuschauen. Schließlich geht es hier um das wichtigste Gut der Menschen, die Gesundheit. Um diese zu schützen, muss der Landkreis auch bereit sein, die Notbremse zu ziehen.

