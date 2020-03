vor 33 Min.

Coronavirus: Einführung des neuen Dekans abgesagt

Wegen des Coronavirus verzichtet die Kirche auf den Festakt zur Einführung des neuen Dekans Frank Kreiselmeier am Sonntag in Gersthofen.

Regionalbischof Axel Piper sagt den Einführungsgottesdienst von Dekan Frank Kreiselmeier in Gersthofen und den Ordinationsgottesdienst von Pfarrerin Maria Soulaiman in Kempten für den kommenden Sonntag wegen der Entwicklungen um den Coronavirus ab.

„Die Verantwortung für den Schutz der Mitmenschen steht im Zentrum dieser Entscheidung, wenn man durch Vermeidung direkter sozialer Kontakte die Ver-breitung des Virus verlangsamen kann, bedeutet das weniger Fälle,“ so Piper.

Bei der Einführung und der Ordination sind viele Menschen aus dem öffentlichen Leben und den Kirchen anwesend, die als Multiplikatoren in ihrem jeweiligen Umfeld, in den Kirchengemeinden, Dekanaten, Städten und Unternehmen unterwegs sind.

Frank Kreiselmeier wurde Ende des Jahres zum Dekan berufen

„Viele fühlen sich eventuell verpflichtet, zu diesen Gottesdiensten zu kommen, auch wenn sie es in der momentanen Situation vermieden hätten. Ich bedauere es sehr, dass die Ordination und die Einführung am Sonntag nicht stattfinden werden. Ich danke allen, die bereits viel Arbeit und Mühen in die Vorbereitung gesteckt haben und hoffe auf ihr Verständnis“, so der Regionalbischof.

Kreiselmeier war Ende des vergangenen Jahres zum Dekan des Dekanats Nord-West berufen worden. Dieses reicht von Zusmarshausen über Wertingen bis nach Aichach. Er ist als evangelischer Pfarrer von St. Ulrich in Augsburg in der Region bestens bekannt. (AZ)

