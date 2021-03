Das Gersthofer Wasserwerk ist wieder am Netz

Plus Mehrere Tage erhält die Stadt Gersthofen wegen eines Störfalls im Wasserwerk ihr Trinkwasser aus Augsburg. Das ist jetzt vorbei.

Durch eine technische Störung im Bereich der Aufbereitungsanlage in der letzten Woche und der damit verbundenen Wasserversorgung der Stadt Gersthofen durch den Verbund Augsburg, kam es in den vergangenen Tagen zu Schwankungen des Wasserdrucks im gesamten Stadtgebiet. "Eine Beeinträchtigung der Wasserqualität beim Endverbraucher war zu keiner Zeit gegeben", betont Rathaussprecherin Ann-Christin Joder. Wie das Gersthofer Wasser habe man das aus Augsburg an den Übergabestellen zwischen beiden Leitungsnetzen gechlort.

Augsburg hat niedrigeren Druck als Gersthofen im Netz

Wie Bürgermeister Michael Wörle bereits vorige Woche gegenüber unserer Redaktion erklärte, fährt die Stadt Augsburg ihr Wasserleitungsnetz mit geringerem Druck als Gersthofen.

Die betroffenen Bauteile konnten Joder zufolge nach Überprüfung und Funktionstest nun wieder in Betrieb genommen werden, somit erfolgt die Wasserversorgung ab sofort wieder wie gewohnt durch das Wasserwerk Gersthofen. "Schwankungen im Bereich des Wasserdrucks relativieren sich in Kürze und erreichen wieder das Normalniveau." (lig)

Lesen Sie auch: